Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1863 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,251
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1863
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе SINCONA AG за 7768 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 25 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 15 апреля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 15 февраля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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