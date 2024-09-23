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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1863 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 50 франков 1863 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1863 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,251

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе SINCONA AG за 7768 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1032 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Stack's - January 19, 2023
Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Sonntag - November 25, 2019
Продавец Sonntag
Дата 25 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Berk - June 12, 2019
Продавец Berk
Дата 12 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Warin Global Investments - April 15, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 15 апреля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Warin Global Investments - February 15, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 15 февраля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Stack's - February 12, 2019
Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Stack's - February 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Boule - November 14, 2018
Продавец Boule
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1863 BB на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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