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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1863 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 100 франков 1863 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1863 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,078

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Maison Palombo за 15000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2355 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция 100 франков 1863 BB на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1863 BB на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Где купить?
Франция 100 франков 1863 BB на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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