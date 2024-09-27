Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1863 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,078
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1863
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Maison Palombo за 15000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2585 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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