flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1863 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1863 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1863 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC54,173

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1863
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:630 USD
График аукционных продаж 1 франк 1863 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1863 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 987540 проданному на аукционе cgb.fr за 750 EUR. Торги состоялись 14 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Франция 1 франк 1863 BB на аукционе cgb.fr - 14 января 2025
Продавецcgb.fr
Дата14 января 2025
СохранностьF
Цена
770 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Франция 1 франк 1863 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 30 мая 2020
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата30 мая 2020
СохранностьVG
Цена
Франция 1 франк 1863 BB на аукционе cgb.fr - 5 марта 2019
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2019
СохранностьF12
Цена
Франция 1 франк 1863 BB на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьF
Цена
502 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Франция 1 франк 1863 BB на аукционе 51 Gallery - 17 июня 2016
Продавец51 Gallery
Дата17 июня 2016
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1863 BB на аукционе iBelgica - 17 июня 2016
ПродавецiBelgica
Дата17 июня 2016
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1863 BB на аукционе iBelgica - 29 ноября 2014
ПродавецiBelgica
Дата29 ноября 2014
СохранностьVG
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1863 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1863 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 630 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1863 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1863 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1863 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1863 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1863 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы