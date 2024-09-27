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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1863 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург. Платина (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург. Платина

Аверс монеты - 20 франков 1863 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1863 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург Платина - цена платиновой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 6,1 гр

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3878 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3680 USD. Торги состоялись 1 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Florange (1)
  • Goldberg (6)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
1317 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - February 2, 2011
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - February 2, 2011
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - September 20, 2010
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - September 20, 2010
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - June 1, 2010
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - June 1, 2010
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - October 29, 2009
Франция 20 франков 1863 BB на аукционе Goldberg - October 29, 2009
Продавец Goldberg
Дата 29 октября 2009
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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