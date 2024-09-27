Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1863 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург. Платина (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург. Платина
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1863 года со знаком BB. Страсбург. Платина. Это платиновая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3878 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3680 USD. Торги состоялись 1 июня 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Florange (1)
- Goldberg (6)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (1)
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск