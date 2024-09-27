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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1863 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1863 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1863 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: cgb.fr

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,346,265

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1863
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1863 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 551727 проданному на аукционе cgb.fr за 1800 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Франция 10 франков 1863 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Франция 10 франков 1863 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 212 EUR
Франция 10 франков 1863 A на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Heritage - February 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Tauler & Fau - May 4, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 GENI
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1863 A на аукционе Auctiones - September 20, 2020
Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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