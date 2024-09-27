Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1863 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,346,265
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1863
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1863 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 551727 проданному на аукционе cgb.fr за 1800 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность MS62 GENI
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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