ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC400,259

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1855
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Patrick Guillard Collection за 350 EUR. Торги состоялись 28 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 28 мая 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата28 мая 2025
СохранностьMS61
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе cgb.fr - 1 апреля 2025
Продавецcgb.fr
Дата1 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьMS61
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 23 октября 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата23 октября 2023
СохранностьMS61
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS61
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе cgb.fr - 8 марта 2022
Продавецcgb.fr
Дата8 марта 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Monnaies d'Antan - 23 мая 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 мая 2015
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе iNumis - 10 марта 2015
ПродавецiNumis
Дата10 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Rauch - 12 декабря 2014
ПродавецRauch
Дата12 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Jean ELSEN - 13 сентября 2014
ПродавецJean ELSEN
Дата13 сентября 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе cgb.fr - 18 июня 2014
Продавецcgb.fr
Дата18 июня 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1855 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1855 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1855 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1855 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1855 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1855 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1855 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
