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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1855 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1855 A Париж
Средняя цена 2600 $
Продажи
2 288
Аверс
Реверс
100 франков 1855 BB Страсбург
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
50 франков 1855 A Париж
Средняя цена 2000 $
Продажи
3 373
Аверс
Реверс
50 франков 1855 BB Страсбург
Средняя цена 830 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20 франков 1855 A Париж
Средняя цена 390 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
20 франков 1855 BB Страсбург
Средняя цена 330 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
20 франков 1855 D Лион
Средняя цена 380 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
10 франков 1855 A Малый диаметр Париж
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 франков 1855 A Париж
Средняя цена 300 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
10 франков 1855 BB Страсбург
Средняя цена 570 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
5 франков 1855 A Малый диаметр Париж
Средняя цена 370 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
5 франков 1855 A Париж
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 11
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