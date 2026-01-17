flag
20 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC362,245

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1855
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
Средняя цена (PROOF):1300 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 31352 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 17 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Frühwald - 10 января 2026
ПродавецFrühwald
Дата10 января 2026
СохранностьXF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 8 января 2026
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата8 января 2026
СохранностьAU55
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 19 ноября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата19 ноября 2025
СохранностьXF45
Цена
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF45
Цена
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Stack's - 17 января 2025
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Stack's - 17 января 2025
ПродавецStack's
Дата17 января 2025
СохранностьPF65 PCGS
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьXF45
Цена
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Heritage - 26 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата26 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьPF65 PCGS
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе cgb.fr - 5 сентября 2023
Продавецcgb.fr
Дата5 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе cgb.fr - 27 апреля 2021
Продавецcgb.fr
Дата27 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе V. GADOURY - 3 апреля 2020
ПродавецV. GADOURY
Дата3 апреля 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе V. GADOURY - 2 декабря 2017
ПродавецV. GADOURY
Дата2 декабря 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2017
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе iNumis - 8 марта 2016
ПродавецiNumis
Дата8 марта 2016
СохранностьAU
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе iNumis - 10 марта 2015
ПродавецiNumis
Дата10 марта 2015
СохранностьAU
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1855 A на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1855 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1855 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 140 USD для регулярного чекана и 1300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1855 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1855 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1855 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1855 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

