20 сантимов 1855 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес1 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC362,245
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал20 сантимов
- Год1855
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 31352 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 17 января 2025.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1855 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1855 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 140 USD для регулярного чекана и 1300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1855 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1855 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 сантимов 1855 года со знаком A?
Для продажи 20 сантимов 1855 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.