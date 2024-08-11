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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1855 года D "Тип 1853-1860". Лион (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - 20 франков 1855 года D "Тип 1853-1860" Лион - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1855 года D "Тип 1853-1860" Лион - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 363,017

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1855 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Maison Palombo за 13500 CHF. Торги состоялись 17 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1855 D на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1855 D на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1855 D на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1855 D на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 20 франков 1855 D на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Франция 20 франков 1855 D на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1855 D на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Франция 20 франков 1855 D на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе GINZA - February 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 20 франков 1855 D на аукционе Heritage - January 16, 2020
Франция 20 франков 1855 D на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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