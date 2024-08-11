Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1855 года D "Тип 1853-1860". Лион (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Лион
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 363,017
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1855 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Maison Palombo за 13500 CHF. Торги состоялись 17 ноября 2019.
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
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Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU53
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Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность F
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