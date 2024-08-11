Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1855 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,158,207
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1855 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе MDC Monaco за 3400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Auctiones (1)
- Aureo & Calicó (7)
- Boule (1)
- Chaponnière (2)
- CNG (2)
- COINSNET (1)
- Creusy Numismatique (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frühwald (1)
- GINZA (1)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (4)
- InAsta (3)
- iNumis (5)
- Katz (1)
- Künker (3)
- MDC Monaco (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numisma - Portugal (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (4)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (2)
- UBS (2)
- WAG (2)
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск