Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1855 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1855 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1855 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,158,207

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1855 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе MDC Monaco за 3400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auctiones (1)
  • Aureo & Calicó (7)
  • Boule (1)
  • Chaponnière (2)
  • CNG (2)
  • COINSNET (1)
  • Creusy Numismatique (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (1)
  • GINZA (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (4)
  • InAsta (3)
  • iNumis (5)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (2)
  • WAG (2)
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
602 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1855 A на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Франция 10 франков 1855 A на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Tauler & Fau - March 1, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Stack's - February 25, 2021
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Heritage - July 23, 2020
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Heritage - July 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Frühwald - November 29, 2019
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 A на аукционе GINZA - October 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1855 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 10 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск