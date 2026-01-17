flag
2 франка 1855 года A "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1855 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1855 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC82,431

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1855
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:940 USD
График аукционных продаж 2 франка 1855 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе MDC Monaco за 4400 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 19 ноября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата19 ноября 2025
СохранностьVF35
Цена
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьVF35
Цена
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьVF35
Цена
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьVF
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2022
СохранностьVG
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франция 2 франка 1855 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Heritage - 13 января 2016
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Heritage - 13 января 2016
ПродавецHeritage
Дата13 января 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Heritage - 11 января 2011
Франция 2 франка 1855 A на аукционе Heritage - 11 января 2011
ПродавецHeritage
Дата11 января 2011
СохранностьAU53 ANACS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1855 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1855 года "Тип 1853-1859" с буквами A составляет 940 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1855 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1855 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1855 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1855 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

