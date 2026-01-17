flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1855 года A "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1855 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1855 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,075,121

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1855
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 5 франков 1855 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (161)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Maison Palombo за 11000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Pegasus Auctions - 30 ноября 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата30 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Heritage Eur - 14 ноября 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата14 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 5 франков 1855 A на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Monnaies d'Antan - 24 мая 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата24 мая 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе SHENBERG AUCTION - 30 марта 2025
ПродавецSHENBERG AUCTION
Дата30 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Aureo & Calicó - 22 января 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата22 января 2025
СохранностьF
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Coin Cabinet - 26 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Nomisma Aste - 17 ноября 2024
ПродавецNomisma Aste
Дата17 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1855 A на аукционе GINZA - 16 ноября 2024
ПродавецGINZA
Дата16 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 июня 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьVF30
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьVF30
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 24 мая 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата24 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Coins NB - 30 марта 2024
ПродавецCoins NB
Дата30 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1855 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1855 года "Тип 1854-1859" с буквами A составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1855 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1855 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1855 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1855 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

