ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1855 года D "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1855 года D "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1855 года D "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC490,895

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1855
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворЛион
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
График аукционных продаж 5 франков 1855 года D "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (20)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1855 года со знаком D. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе MDC Monaco за 11000 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1855 D на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Aste - 8 мая 2025
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Aste - 8 мая 2025
ПродавецAste
Дата8 мая 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Aureo & Calicó - 22 января 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата22 января 2025
СохранностьF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Via - 4 ноября 2024
ПродавецVia
Дата4 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Aste - 19 сентября 2024
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Aste - 19 сентября 2024
ПродавецAste
Дата19 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Chaponnière - 18 октября 2020
ПродавецChaponnière
Дата18 октября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Coinhouse - 29 марта 2020
ПродавецCoinhouse
Дата29 марта 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Katz - 26 сентября 2019
ПродавецKatz
Дата26 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Künker - 26 июня 2019
ПродавецKünker
Дата26 июня 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе cgb.fr - 9 апреля 2019
Продавецcgb.fr
Дата9 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 D на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 D на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Goldberg - 31 мая 2006
Франция 5 франков 1855 D на аукционе Goldberg - 31 мая 2006
ПродавецGoldberg
Дата31 мая 2006
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1855 D на аукционе UBS - 27 января 2004
ПродавецUBS
Дата27 января 2004
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1855 года D?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1855 года "Тип 1854-1859" с буквами D составляет 1300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1855 года с буквами D?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1855 года с буквами D основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1855 года со знаком D?

Для продажи 5 франков 1855 года D мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
