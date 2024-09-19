Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1855 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 16,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,352
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1855 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3262 проданному на аукционе Auction World за 750000 JPY. Торги состоялись 21 июля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
3232 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
4869 $
Цена в валюте аукциона 4400 CHF
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец JMPG
Дата 2 декабря 2012
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?
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