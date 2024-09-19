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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1855 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1855 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1855 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 16,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,352

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1855 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3262 проданному на аукционе Auction World за 750000 JPY. Торги состоялись 21 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • JMPG (1)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (3)
  • Palombo (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 5 франков 1855 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
3232 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
4869 $
Цена в валюте аукциона 4400 CHF
Франция 5 франков 1855 A на аукционе Leu - July 18, 2022
Продавец Leu
Дата 18 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1855 A на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1855 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 5 франков 1855 A на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A на аукционе JMPG - December 2, 2012
Продавец JMPG
Дата 2 декабря 2012
Сохранность VF20
Цена
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Франция 5 франков 1855 A на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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