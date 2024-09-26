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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 50 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,854

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1855 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Maison Palombo за 2600 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
  • Aurora Numismatica (1)
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  • Künker (4)
  • Maître Wattebled (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Palombo (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (4)
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Aurora Numismatica - May 17, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Numisma - Portugal - December 15, 2021
Продавец Numisma - Portugal
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - September 10, 2020
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - September 10, 2020
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе GINZA - February 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Schulman - May 24, 2019
Продавец Schulman
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - April 29, 2019
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - April 29, 2019
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Jean ELSEN - September 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 28, 2015
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - January 14, 2015
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - September 10, 2014
Франция 50 франков 1855 BB на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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