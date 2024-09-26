Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,854
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1855 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Maison Palombo за 2600 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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