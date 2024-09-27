Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1855 года A "Малый диаметр". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 937,732
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1855 года "Малый диаметр" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 франков 1855 "Малый диаметр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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