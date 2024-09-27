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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1855 года A "Малый диаметр". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1855 года A "Малый диаметр" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1855 года A "Малый диаметр" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 937,732

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1855 года "Малый диаметр" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе MDC Monaco за 1200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 175 CHF
Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Jean ELSEN - March 17, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе cgb.fr - March 7, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 7 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе VINCHON - December 6, 2022
Продавец VINCHON
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Stack's - June 1, 2022
Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе ibercoin - December 22, 2020
Продавец ibercoin
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Jean ELSEN - December 11, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Auctiones - September 20, 2020
Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Auctiones - June 21, 2020
Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1855 "Малый диаметр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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