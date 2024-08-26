Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1855 года A "Малый диаметр". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 959,190
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1855 года "Малый диаметр" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3828 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2676 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1855 "Малый диаметр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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