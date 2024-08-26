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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1855 года A "Малый диаметр". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1855 года A "Малый диаметр" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1855 года A "Малый диаметр" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 959,190

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1855 года "Малый диаметр" со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3828 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nomisma (2)
  • Olivier Goujon (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2676 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе InAsta - November 30, 2021
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Nomisma - April 30, 2021
Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Nomisma - April 30, 2021
Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2021
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Olivier Goujon - November 18, 2019
Продавец Olivier Goujon
Дата 18 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1855 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1855 "Малый диаметр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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