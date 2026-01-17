flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1855 года BB "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1855 года BB "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1855 года BB "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC786,052

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1855
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:75 USD
График аукционных продаж 5 франков 1855 года BB "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (56)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1855 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3500 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Ibrahim's Collectibles - 21 декабря 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата21 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Antivm Numismatica - 14 декабря 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата14 декабря 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Aureo & Calicó - 28 мая 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Ghiglione 1885 - 5 апреля 2025
ПродавецGhiglione 1885
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Aureo & Calicó - 22 января 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата22 января 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8 ноября 2024
ПродавецNMV Nederlandsche Muntenveiling
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе InAsta - 15 ноября 2023
ПродавецInAsta
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Rhenumis - 13 сентября 2023
ПродавецRhenumis
Дата13 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе InAsta - 26 апреля 2023
ПродавецInAsta
Дата26 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 24 марта 2023
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата24 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Auctiones - 19 марта 2023
ПродавецAuctiones
Дата19 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Numisor - 20 октября 2022
ПродавецNumisor
Дата20 октября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе WCN - 25 августа 2022
ПродавецWCN
Дата25 августа 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Coins NB - 19 марта 2022
ПродавецCoins NB
Дата19 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1855 BB на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1855 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1855 года "Тип 1854-1859" с буквами BB составляет 75 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1855 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1855 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1855 года со знаком BB?

Для продажи 5 франков 1855 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

