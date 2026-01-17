5 франков 1855 года BB "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC786,052
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал5 франков
- Год1855
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворСтрасбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1855 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3500 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1855 года BB?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1855 года "Тип 1854-1859" с буквами BB составляет 75 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1855 года с буквами BB?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1855 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1855 года со знаком BB?
Для продажи 5 франков 1855 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.