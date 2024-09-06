Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1855 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,759,701
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1855 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе Maison Palombo за 1400 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
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