Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1855 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1855 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1855 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,759,701

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1855 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе Maison Palombo за 1400 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Artemide Aste (2)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (5)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Chaponnière (1)
  • Coinhouse (1)
  • Felzmann (1)
  • GINZA (1)
  • Heritage (3)
  • HERVERA (2)
  • HIRSCH (1)
  • ibercoin (5)
  • iNumis (4)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • Monnaies d'Antan (5)
  • Numisma - Portugal (2)
  • Palombo (1)
  • Rauch (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Artemide Aste - September 4, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе iNumis - March 9, 2021
Продавец iNumis
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе GINZA - February 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Soler y Llach - May 9, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1855 BB на аукционе HIRSCH - May 11, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 11 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1855 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск