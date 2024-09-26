Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 32,188
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1855 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе cgb.fr за 817 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2012.
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Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
—
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF DETAILS GENI
Цена
949 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF30 GENI
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 февраля 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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