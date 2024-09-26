Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 32,188

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1855 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе cgb.fr за 817 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • cgb.fr (4)
  • Heritage Eur (1)
  • iNumis (1)
  • Künker (2)
  • LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Numis.be (1)
  • Olivier Goujon (1)
  • Palombo (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • VINCHON (1)
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF DETAILS GENI
Цена
949 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе VINCHON - December 12, 2019
Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность F
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF30 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Olivier Goujon - November 18, 2019
Продавец Olivier Goujon
Дата 18 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Heritage Eur - November 14, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Palombo - January 18, 2019
Продавец Palombo
Дата 18 января 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2013
Сохранность F
Цена
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность F
Цена
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе cgb.fr - February 9, 2012
Продавец cgb.fr
Дата 9 февраля 2012
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность F
Цена
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе cgb.fr - April 28, 2011
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1855 BB на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1855 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 10 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск