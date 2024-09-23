Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,049
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1855
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1855 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 20919 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1533 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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