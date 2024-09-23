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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 100 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1855 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,049

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1855
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1855 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 20919 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Франция 100 франков 1855 BB на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1533 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Skanfil Auksjoner AS - November 9, 2023
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Tosunidis Coin House - December 15, 2022
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 15 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Numismatica Ranieri - October 29, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1855 BB на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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