ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1855 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Olivier Goujon Numismatique

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC757,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1855
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:420 USD
График аукционных продаж 1 франк 1855 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 31122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1855 A на аукционе London Coin Centre Inc. - 11 января 2026
Франция 1 франк 1855 A на аукционе London Coin Centre Inc. - 11 января 2026
ПродавецLondon Coin Centre Inc.
Дата11 января 2026
СохранностьVF
Цена
24 CAD
Цена в валюте аукциона 24 CAD
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьMS65
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Palombo - 11 апреля 2025
ПродавецPalombo
Дата11 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьPF61 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Monnaies d'Antan - 28 мая 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Tauler & Fau - 6 марта 2023
ПродавецTauler & Fau
Дата6 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе cgb.fr - 6 сентября 2022
Продавецcgb.fr
Дата6 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Stephen Album - 25 января 2020
ПродавецStephen Album
Дата25 января 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе cgb.fr - 4 декабря 2013
Продавецcgb.fr
Дата4 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Numis.be - 24 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата24 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Heritage - 21 сентября 2008
Франция 1 франк 1855 A на аукционе Heritage - 21 сентября 2008
ПродавецHeritage
Дата21 сентября 2008
СохранностьAU
Цена
Цена
Франция 1 франк 1855 A на аукционе UBS - 25 января 2000
ПродавецUBS
Дата25 января 2000
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1855 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1855 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 420 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1855 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1855 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1855 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1855 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
