ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,080,234

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1854
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (27)

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе FARRANDO за 28000 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе FARRANDO - 11 апреля 2025
ПродавецFARRANDO
Дата11 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
31521 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьXF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Heritage - 23 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата23 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Heritage - 23 мая 2024
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Heritage - 23 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата23 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе cgb.fr - 25 октября 2022
Продавецcgb.fr
Дата25 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
ПродавецGoldberg
Дата30 июня 2022
СохранностьSP62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе iNumis - 9 мая 2022
ПродавецiNumis
Дата9 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьMS61
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Auctiones - 21 марта 2021
ПродавецAuctiones
Дата21 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Florange - 15 января 2021
ПродавецFlorange
Дата15 января 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Auctiones - 20 сентября 2020
ПродавецAuctiones
Дата20 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе cgb.fr - 10 марта 2020
Продавецcgb.fr
Дата10 марта 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Pliego - 29 октября 2018
ПродавецPliego
Дата29 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Pliego - 24 ноября 2017
ПродавецPliego
Дата24 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Pliego - 28 июня 2017
ПродавецPliego
Дата28 июня 2017
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе Rauch - 13 декабря 2013
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2013
СохранностьF
Цена
Франция 50 сантимов 1854 A на аукционе iNumis - 4 июня 2013
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2013
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1854 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1854 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 1900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1854 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1854 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1854 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

