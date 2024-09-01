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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1854 A Париж
Средняя цена 410 $
Продажи
1 299
Аверс
Реверс
10 франков 1854 A Малый диаметр Париж. Гурт рубчатый
Средняя цена 460 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
10 франков 1854 A Малый диаметр Париж. Гурт гладкий
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
5 франков 1854 A Малый диаметр Париж. Гурт рубчатый
Средняя цена 340 $
Продажи
0 178
Аверс
Реверс
5 франков 1854 A Малый диаметр Париж. Гурт гладкий
Средняя цена 440 $
Продажи
1 226
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