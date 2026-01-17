flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1854 года A "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1854 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1854 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC10,615

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1854
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1700 USD
Средняя цена (PROOF):7100 USD
График аукционных продаж 5 франков 1854 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1854 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
1525 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Франция 5 франков 1854 A на аукционе VINCHON - 21 мая 2025
ПродавецVINCHON
Дата21 мая 2025
СохранностьXF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Франция 5 франков 1854 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1854 A на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Florange - 18 января 2023
ПродавецFlorange
Дата18 января 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе V. GADOURY - 15 октября 2022
ПродавецV. GADOURY
Дата15 октября 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1854 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Künker - 29 сентября 2020
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Heritage - 13 января 2020
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьPF62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Stack's - 14 августа 2019
Франция 5 франков 1854 A на аукционе Stack's - 14 августа 2019
ПродавецStack's
Дата14 августа 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1854 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1854 года "Тип 1854-1859" с буквами A составляет 1700 USD для регулярного чекана и 7100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1854 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1854 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1854 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1854 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 5 франковНумизматические аукционы