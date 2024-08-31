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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1854 года A "Малый диаметр". Париж. Гурт рубчатый (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж. Гурт рубчатый

Аверс монеты - 5 франков 1854 года A "Малый диаметр" Париж Гурт рубчатый - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1854 года A "Малый диаметр" Париж Гурт рубчатый - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,870,170

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1854
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (178) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1854 года "Малый диаметр" со знаком A. Париж. Гурт рубчатый. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 22176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 11 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 41000 JPY
Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Beaussant Lefèvre - March 22, 2024
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1854 "Малый диаметр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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