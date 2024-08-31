Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1854 года A "Малый диаметр". Париж. Гурт рубчатый (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж. Гурт рубчатый
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,870,170
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1854
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (178) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1854 года "Малый диаметр" со знаком A. Париж. Гурт рубчатый. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 22176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 11 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 41000 JPY
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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