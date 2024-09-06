Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1854 года A "Малый диаметр". Париж. Гурт гладкий (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж. Гурт гладкий
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,357,705
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1854
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1854 года "Малый диаметр" со знаком A. Париж. Гурт гладкий. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе MDC Monaco за 32000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 франков 1854 "Малый диаметр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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