Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1854 года A "Малый диаметр". Париж. Гурт гладкий (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж. Гурт гладкий

Аверс монеты - 10 франков 1854 года A "Малый диаметр" Париж Гурт гладкий - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1854 года A "Малый диаметр" Париж Гурт гладкий - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,357,705

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1854
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1854 года "Малый диаметр" со знаком A. Париж. Гурт гладкий. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе MDC Monaco за 32000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Bolaffi (1)
  • Busso Peus (1)
  • Centre Numismatique du Palais-Royal (1)
  • cgb.fr (8)
  • Chaponnière (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (2)
  • CNG (1)
  • Creusy Numismatique (7)
  • Florange (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (4)
  • Hess Divo (1)
  • iNumis (6)
  • JMPG (1)
  • Karamitsos (1)
  • Künker (5)
  • MDC Monaco (5)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Palombo (2)
  • Patrick Guillard Collection (2)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • St James’s (1)
  • Stack's (5)
  • V. GADOURY (3)
  • VINCHON (3)
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
3212 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Heritage - March 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе VINCHON - December 7, 2023
Продавец VINCHON
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Patrick Guillard Collection - April 25, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58
Цена
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Patrick Guillard Collection - June 9, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU58
Цена
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Stack's - June 1, 2022
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 10 франков 1854 A "Малый диаметр" на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 франков 1854 "Малый диаметр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1854 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 10 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск