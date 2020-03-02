flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,682,581

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1854
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (48)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 2250 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 600 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 28 мая 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата28 мая 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 апреля 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 марта 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Antivm Numismatica - 29 декабря 2023
ПродавецAntivm Numismatica
Дата29 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Coinhouse - 26 марта 2023
ПродавецCoinhouse
Дата26 марта 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Katz - 29 декабря 2021
ПродавецKatz
Дата29 декабря 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Monnaies d'Antan - 29 мая 2021
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата29 мая 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Künker - 25 февраля 2021
ПродавецKünker
Дата25 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Florange - 15 января 2021
ПродавецFlorange
Дата15 января 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Coinhouse - 29 марта 2020
ПродавецCoinhouse
Дата29 марта 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Stephen Album - 2 марта 2020
ПродавецStephen Album
Дата2 марта 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Где купить?
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Pesek Auctions - 4 февраля 2026
ПродавецPesek Auctions
Дата4 февраля 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1854 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1854 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 35 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1854 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1854 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1854 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
