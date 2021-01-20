flag
1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863". Золото (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1854
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:2700 USD
Средняя цена (PROOF):16000 USD
График аукционных продаж 1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (16)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1854 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3934 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9360000 USD. Торги состоялись 20 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 20 сентября 2025
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата20 сентября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
2433 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stack's - 14 января 2019
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stack's - 14 января 2019
ПродавецStack's
Дата14 января 2019
СохранностьSP64 BN PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Франция 1 франк 1854 A на аукционе iNumis - 5 декабря 2018
ПродавецiNumis
Дата5 декабря 2018
СохранностьSP62 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 8 января 2018
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 8 января 2018
ПродавецHeritage
Дата8 января 2018
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 4 января 2016
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 4 января 2016
ПродавецHeritage
Дата4 января 2016
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Bolaffi - 19 декабря 2015
ПродавецBolaffi
Дата19 декабря 2015
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Felzmann - 25 июня 2014
ПродавецFelzmann
Дата25 июня 2014
СохранностьVF
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Felzmann - 25 июня 2014
ПродавецFelzmann
Дата25 июня 2014
СохранностьVF
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 16 января 2014
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 16 января 2014
ПродавецHeritage
Дата16 января 2014
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Künker - 22 июня 2011
ПродавецKünker
Дата22 июня 2011
СохранностьPF65 ANA
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 10 января 2010
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 10 января 2010
ПродавецHeritage
Дата10 января 2010
СохранностьPROOF
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 1 июня 2007
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 1 июня 2007
ПродавецHeritage
Дата1 июня 2007
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
ПродавецGoldberg
Дата30 мая 2007
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stack's - 12 августа 2006
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stack's - 12 августа 2006
ПродавецStack's
Дата12 августа 2006
СохранностьSP67 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 10 января 2004
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage - 10 января 2004
ПродавецHeritage
Дата10 января 2004
СохранностьF
Цена
******
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Sotheby's - 1 июля 1982
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Sotheby's - 1 июля 1982
Из коллекции Бранда
ПродавецSotheby's
Дата1 июля 1982
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит золотая монета Наполеона III 1 франк 1854 года A, разновидность - золото?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 франк 1854 года "Тип 1853-1863" с буквами A, разновидность - золото, составляет 2700 USD для регулярного чекана и 16000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1854 года с буквами A, вариант - золото?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1854 года с буквами A, вариант - золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1854 года со знаком A. Золото?

Для продажи 1 франк 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

