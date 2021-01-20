1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863". Золото (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- МеталлЗолото
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1854
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1854 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 3934 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9360000 USD. Торги состоялись 20 января 2021.
Сколько стоит золотая монета Наполеона III 1 франк 1854 года A, разновидность - золото?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 франк 1854 года "Тип 1853-1863" с буквами A, разновидность - золото, составляет 2700 USD для регулярного чекана и 16000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1854 года с буквами A, вариант - золото?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1854 года с буквами A, вариант - золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1854 года со знаком A. Золото?
Для продажи 1 франк 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.