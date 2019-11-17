flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863". Золото (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Numismatica Genevensis

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1854
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:43000 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1854 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Maison Palombo за 70000 CHF. Торги состоялись 17 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Palombo - 17 ноября 2019
ПродавецPalombo
Дата17 ноября 2019
СохранностьSP66 PCGS
Цена
70760 $
Цена в валюте аукциона 70000 CHF
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Numismatica Genevensis - 3 декабря 2018
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата3 декабря 2018
СохранностьSP66 PCGS
Цена
15031 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Stack's - 16 января 2007
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Stack's - 16 января 2007
Из коллекции Ганда III
ПродавецStack's
Дата16 января 2007
СохранностьPROOF
Цена
******
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Sotheby's - 1 июля 1982
Франция 20 сантимов 1854 A на аукционе Sotheby's - 1 июля 1982
Из коллекции Бранда
ПродавецSotheby's
Дата1 июля 1982
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит золотая монета Наполеона III 20 сантимов 1854 года A, разновидность - золото?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 20 сантимов 1854 года "Тип 1853-1863" с буквами A, разновидность - золото, составляет 43000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1854 года с буквами A, вариант - золото?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1854 года с буквами A, вариант - золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1854 года со знаком A. Золото?

Для продажи 20 сантимов 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

