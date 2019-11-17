20 сантимов 1854 года A "Тип 1853-1863". Золото (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- МеталлЗолото
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал20 сантимов
- Год1854
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1854 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Maison Palombo за 70000 CHF. Торги состоялись 17 ноября 2019.
Сколько стоит золотая монета Наполеона III 20 сантимов 1854 года A, разновидность - золото?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 20 сантимов 1854 года "Тип 1853-1863" с буквами A, разновидность - золото, составляет 43000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1854 года с буквами A, вариант - золото?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1854 года с буквами A, вариант - золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 сантимов 1854 года со знаком A. Золото?
Для продажи 20 сантимов 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.