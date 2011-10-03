2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859". Золото (Франция, Наполеон III)

Сколько стоит золотая монета Наполеона III 2 франка 1854 года A, разновидность - золото? По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 франка 1854 года "Тип 1853-1859" с буквами A, разновидность - золото, составляет 2600 USD для регулярного чекана и 15000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1854 года с буквами A, вариант - золото? Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1854 года с буквами A, вариант - золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.