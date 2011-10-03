flag
2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859". Золото (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1854
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:2600 USD
Средняя цена (PROOF):15000 USD
График аукционных продаж 2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859" Золото - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1854 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 9500 GBP. Торги состоялись 3 октября 2011.

Франция 2 франка 1854 A на аукционе VCD Auctions - 13 марта 2025
ПродавецVCD Auctions
Дата13 марта 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Франция 2 франка 1854 A на аукционе Baldwin's of St. James's - 3 октября 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата3 октября 2011
СохранностьPF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
14744 $
Цена в валюте аукциона 9500 GBP
Франция 2 франка 1854 A на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
Франция 2 франка 1854 A на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
ПродавецGoldberg
Дата30 мая 2007
СохранностьPF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Франция 2 франка 1854 A на аукционе Sotheby's - 1 июля 1982
Франция 2 франка 1854 A на аукционе Sotheby's - 1 июля 1982
Из коллекции Бранда
ПродавецSotheby's
Дата1 июля 1982
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит золотая монета Наполеона III 2 франка 1854 года A, разновидность - золото?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 франка 1854 года "Тип 1853-1859" с буквами A, разновидность - золото, составляет 2600 USD для регулярного чекана и 15000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1854 года с буквами A, вариант - золото?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1854 года с буквами A, вариант - золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1854 года со знаком A. Золото?

Для продажи 2 франка 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

