2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859". Золото (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- МеталлЗолото
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал2 франка
- Год1854
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1854 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 9500 GBP. Торги состоялись 3 октября 2011.
Сколько стоит золотая монета Наполеона III 2 франка 1854 года A, разновидность - золото?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 франка 1854 года "Тип 1853-1859" с буквами A, разновидность - золото, составляет 2600 USD для регулярного чекана и 15000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1854 года с буквами A, вариант - золото?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1854 года с буквами A, вариант - золото, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1854 года со знаком A. Золото?
Для продажи 2 франка 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.