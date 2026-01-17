flag
1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC763,973

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1854
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:510 USD
Средняя цена (PROOF):10000 USD
График аукционных продаж 1 франк 1854 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Maison Palombo за 22000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Франция 1 франк 1854 A на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stack's - 17 января 2025
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stack's - 17 января 2025
ПродавецStack's
Дата17 января 2025
СохранностьPF66 PCGS
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Франция 1 франк 1854 A на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 1 франк 1854 A на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьPF66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Heritage Eur - 26 мая 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата26 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Olivier Goujon - 23 ноября 2021
ПродавецOlivier Goujon
Дата23 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе cgb.fr - 3 августа 2021
Продавецcgb.fr
Дата3 августа 2021
СохранностьНет оценки GENI
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе cgb.fr - 27 июля 2021
Продавецcgb.fr
Дата27 июля 2021
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Olivier Goujon - 19 ноября 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата19 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе cgb.fr - 5 марта 2019
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2019
СохранностьMS63 GENI
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Chaponnière - 21 октября 2018
ПродавецChaponnière
Дата21 октября 2018
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Schulman - 1 марта 2018
ПродавецSchulman
Дата1 марта 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Hess Divo - 30 ноября 2017
ПродавецHess Divo
Дата30 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1854 A на аукционе Stephen Album - 25 января 2026
ПродавецStephen Album
Дата25 января 2026
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1854 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1854 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 510 USD для регулярного чекана и 10000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1854 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1854 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1854 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

