ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC215,103

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1854
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1000 USD
Средняя цена (PROOF):13000 USD
График аукционных продаж 2 франка 1854 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (53)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Maison Palombo за 48000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1854 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьXF45
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 2 франка 1854 A на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция 2 франка 1854 A на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1854 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU55
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1854 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU53
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1854 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьPF61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1854 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1854 A на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1854 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1854 года "Тип 1853-1859" с буквами A составляет 1000 USD для регулярного чекана и 13000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1854 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1854 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1854 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1854 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
