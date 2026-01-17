flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1867 года BB "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1867 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1867 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC9,991,704

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1867 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (60)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1867 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Maison Palombo за 1200 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Antivm Numismatica - 9 ноября 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата9 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Zöttl - 18 октября 2025
ПродавецZöttl
Дата18 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьXF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Heritage - 4 августа 2025
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Heritage - 4 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата4 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Zöttl - 3 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата3 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 марта 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 августа 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 августа 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Coins NB - 30 марта 2024
ПродавецCoins NB
Дата30 марта 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Palombo - 27 марта 2024
ПродавецPalombo
Дата27 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Katz - 10 марта 2024
ПродавецKatz
Дата10 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Aureo & Calicó - 14 февраля 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Cieszyńskie CN - 5 ноября 2023
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Cieszyńskie CN - 5 ноября 2023
ПродавецCieszyńskie CN
Дата5 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Aphrodite Art Coins - 9 июля 2023
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата9 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1867 BB на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1867 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1867 года "Тип 1864-1869" с буквами BB составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1867 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1867 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1867 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1867 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1867 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы