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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1867 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1867 A Париж
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
100 франков 1867 BB Страсбург
Средняя цена 3300 $
Продажи
1 95
Аверс
Реверс
50 франков 1867 A Париж
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
50 франков 1867 BB Страсбург
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
20 франков 1867 A Париж
Средняя цена 360 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
20 франков 1867 A Париж. Платина
Средняя цена 450 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 франков 1867 BB Страсбург
Средняя цена 420 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
10 франков 1867 A Париж
Средняя цена 400 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 франков 1867 BB Страсбург
Средняя цена 580 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
5 франков 1867 A Париж
Средняя цена 210 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
5 франков 1867 BB Страсбург
Средняя цена 160 $
Продажи
0 31
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