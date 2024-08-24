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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1867 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1867 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1867 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,516,490

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 572953 проданному на аукционе cgb.fr за 1365 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Heritage - May 16, 2024
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Heritage - December 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Heritage - October 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Франция 20 франков 1867 BB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1867 BB на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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