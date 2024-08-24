Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1867 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,516,490
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 572953 проданному на аукционе cgb.fr за 1365 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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