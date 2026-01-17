flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1867 года BB "Тип 1867-1868" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1867 года BB "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1867 года BB "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,114,264

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:60 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1867 года BB "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (214)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1867 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе MDC Monaco за 600 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 111 EUR
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьAU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Ibrahim's Collectibles - 21 декабря 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата21 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Nihon - 14 декабря 2025
ПродавецNihon
Дата14 декабря 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе WDA - MiM - 20 ноября 2025
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе WDA - MiM - 20 ноября 2025
ПродавецWDA - MiM
Дата20 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе GINZA - 11 октября 2025
ПродавецGINZA
Дата11 октября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 сентября 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьVF
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Nomisma Aste - 9 июня 2025
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Nomisma Aste - 9 июня 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата9 июня 2025
СохранностьMS64 CCG
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
ПродавецInAsta
Дата17 апреля 2025
СохранностьUNC
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Palombo - 11 апреля 2025
ПродавецPalombo
Дата11 апреля 2025
СохранностьMS66 NGC
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе VL Nummus - 5 апреля 2025
ПродавецVL Nummus
Дата5 апреля 2025
СохранностьAU
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 30 марта 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата30 марта 2025
СохранностьVF
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Schulman - 26 марта 2025
ПродавецSchulman
Дата26 марта 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
ПродавецNumismatica Raponi
Дата26 марта 2025
СохранностьUNC
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе CGMP - 11 февраля 2025
ПродавецCGMP
Дата11 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1867 BB на аукционе Via - 4 ноября 2024
ПродавецVia
Дата4 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1867 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1867 года "Тип 1867-1868" с буквами BB составляет 60 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1867 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1867 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1867 года со знаком BB?

Для продажи 20 сантимов 1867 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
