1 франк 1867 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1867 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1867 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC12,131,428

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:200 USD
Средняя цена (PROOF):160000 USD
График аукционных продаж 1 франк 1867 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (55)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Maison Palombo за 145000 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1867 A на аукционе WAG - 9 ноября 2025
ПродавецWAG
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьAU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Pesek Auctions - 15 апреля 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Coins NB - 12 апреля 2025
ПродавецCoins NB
Дата12 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Numisbalt - 17 ноября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата17 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 GENI
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Heritage - 21 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата21 декабря 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Heritage - 21 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата21 декабря 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Numisbalt - 1 октября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата1 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Numisbalt - 19 февраля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата19 февраля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Coinhouse - 18 декабря 2022
ПродавецCoinhouse
Дата18 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 1 франк 1867 A на аукционе Pegasus Auctions - 27 марта 2022
ПродавецPegasus Auctions
Дата27 марта 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1867 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1867 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 200 USD для регулярного чекана и 160000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1867 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1867 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1867 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1867 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
