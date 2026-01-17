20 сантимов 1867 года K "Тип 1867-1868" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес1 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC90,566
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал20 сантимов
- Год1867
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворБордо
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1867 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 80 CHF. Торги состоялись 18 июня 2017.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1867 года K?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1867 года "Тип 1867-1868" с буквами K составляет 40 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1867 года с буквами K?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1867 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 сантимов 1867 года со знаком K?
Для продажи 20 сантимов 1867 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.