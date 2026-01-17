flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1867 года K "Тип 1867-1868" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1867 года K "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1867 года K "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC90,566

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:40 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1867 года K "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (7)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1867 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 80 CHF. Торги состоялись 18 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1867 K на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Франция 20 сантимов 1867 K на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 20 сантимов 1867 K на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьVF30 GENI
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франция 20 сантимов 1867 K на аукционе Coin Cabinet - 28 ноября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 K на аукционе Auctiones - 18 июня 2017
ПродавецAuctiones
Дата18 июня 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 K на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1867 K на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1867 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1867 года "Тип 1867-1868" с буквами K составляет 40 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1867 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1867 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1867 года со знаком K?

Для продажи 20 сантимов 1867 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1867 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 сантимовНумизматические аукционы