1 франк 1867 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1867 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1867 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,294,757

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:35 USD
График аукционных продаж 1 франк 1867 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (30)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1867 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Maison Palombo за 220 EUR. Торги состоялись 8 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьAU50
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе VL Nummus - 5 апреля 2025
ПродавецVL Nummus
Дата5 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS63
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 августа 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Nomisma Aste - 1 мая 2024
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Nomisma Aste - 1 мая 2024
ПродавецNomisma Aste
Дата1 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS63
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Rare Coins - 10 февраля 2024
ПродавецRare Coins
Дата10 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Nomisma Aste - 24 августа 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата24 августа 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Nomisma Aste - 4 мая 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата4 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Aurea - 6 октября 2022
ПродавецAurea
Дата6 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Rio de la Plata - 19 июня 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата19 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Nomisma Aste - 14 мая 2022
ПродавецNomisma Aste
Дата14 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе cgb.fr - 7 декабря 2021
Продавецcgb.fr
Дата7 декабря 2021
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе cgb.fr - 28 апреля 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 апреля 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Katz - 30 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата30 ноября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Palombo - 8 марта 2019
ПродавецPalombo
Дата8 марта 2019
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Katz - 23 сентября 2018
ПродавецKatz
Дата23 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе London Coins - 3 июня 2018
ПродавецLondon Coins
Дата3 июня 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Heritage - 12 апреля 2018
Франция 1 франк 1867 BB на аукционе Heritage - 12 апреля 2018
ПродавецHeritage
Дата12 апреля 2018
СохранностьMS64 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1867 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1867 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 35 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1867 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1867 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1867 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1867 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
