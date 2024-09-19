Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1867 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,504,435
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 704 проданному на аукционе iNumis за 260 EUR. Торги состоялись 11 октября 2016.
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Olivier Goujon
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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