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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1867 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1867 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1867 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,504,435

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1867 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 704 проданному на аукционе iNumis за 260 EUR. Торги состоялись 11 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Via (1)
  • WAG (4)
  • WCN (1)
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 121 EUR
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Olivier Goujon - April 2, 2022
Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Olivier Goujon - November 23, 2021
Продавец Olivier Goujon
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Jean ELSEN - September 10, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе V. GADOURY - March 21, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Heritage - November 22, 2018
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Heritage - November 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе V. GADOURY - April 18, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 18 апреля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1867 BB на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1867 BB на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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