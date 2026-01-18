2 франка 1867 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC3,695,153
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал2 франка
- Год1867
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1366 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 400 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1867 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1867 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 140 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1867 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1867 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1867 года со знаком A?
Для продажи 2 франка 1867 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.