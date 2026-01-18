flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1867 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1867 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1867 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,695,153

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
График аукционных продаж 2 франка 1867 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (19)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1366 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 400 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Al Sur del Mundo - 22 ноября 2025
ПродавецAl Sur del Mundo
Дата22 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Франция 2 франка 1867 A на аукционе La Galerie Numismatique - 21 ноября 2025
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата21 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 31 марта 2025
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 31 марта 2025
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата31 марта 2025
СохранностьXF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 63 USD
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Aureo & Calicó - 16 октября 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Katz - 28 января 2024
ПродавецKatz
Дата28 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Möller - 14 ноября 2019
ПродавецMöller
Дата14 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1867 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1867 A на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Numis.be - 19 мая 2012
ПродавецNumis.be
Дата19 мая 2012
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Jean ELSEN - 18 июня 2011
ПродавецJean ELSEN
Дата18 июня 2011
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 2 франка 1867 A на аукционе Frank S. Robinson - 18 января 2026
ПродавецFrank S. Robinson
Дата18 января 2026
СохранностьAG
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1867 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1867 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1867 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1867 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1867 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1867 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1867 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы