flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1867 года A "Тип 1867-1868" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1867 года A "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1867 года A "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,611,381

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1867 года A "Тип 1867-1868" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (54)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 70614 проданному на аукционе Stack's Bowers за 480 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Istra Numizmatika - 17 января 2026
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Istra Numizmatika - 17 января 2026
ПродавецIstra Numizmatika
Дата17 января 2026
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе AURORA - 31 июля 2025
ПродавецAURORA
Дата31 июля 2025
СохранностьAU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Coins NB - 26 апреля 2025
ПродавецCoins NB
Дата26 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Numismatica Ferrarese - 30 марта 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата30 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Coins NB - 10 августа 2024
ПродавецCoins NB
Дата10 августа 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Savoca Numismatik - 27 июля 2024
ПродавецSavoca Numismatik
Дата27 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Pesek Auctions - 8 мая 2024
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Pesek Auctions - 8 мая 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 10 марта 2024
ПродавецKatz
Дата10 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Aureo & Calicó - 14 февраля 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1867 A на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
ПродавецCoins NB
Дата16 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1867 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1867 года "Тип 1867-1868" с буквами A составляет 20 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1867 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1867 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1867 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1867 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1867 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 сантимовНумизматические аукционы