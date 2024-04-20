2 франка 1867 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC3,470,737
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал2 франка
- Год1867
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворСтрасбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1867 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 750 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1867 года BB?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1867 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 190 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1867 года с буквами BB?
Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1867 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 франка 1867 года со знаком BB?
Для продажи 2 франка 1867 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.