ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1867 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1867 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1867 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,470,737

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж 2 франка 1867 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (14)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1867 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 750 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Aste - 8 января 2026
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Aste - 8 января 2026
ПродавецAste
Дата8 января 2026
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьXF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе VL Nummus - 5 апреля 2025
ПродавецVL Nummus
Дата5 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Pruvost - 20 апреля 2024
ПродавецPruvost
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе SINCONA - 20 мая 2016
ПродавецSINCONA
Дата20 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Jean ELSEN - 14 марта 2015
ПродавецJean ELSEN
Дата14 марта 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Rauch - 18 июня 2014
ПродавецRauch
Дата18 июня 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Jean ELSEN - 14 сентября 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата14 сентября 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1867 BB на аукционе Künker - 22 июня 2011
ПродавецKünker
Дата22 июня 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1867 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1867 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1867 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1867 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1867 года со знаком BB?

Для продажи 2 франка 1867 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
