1 франк 1867 года K "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1867 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1867 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC6,113,698

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:810 USD
График аукционных продаж 1 франк 1867 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (18)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1867 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1867 K на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
3430 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Франция 1 франк 1867 K на аукционе Palombo - 27 марта 2024
ПродавецPalombo
Дата27 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Франция 1 франк 1867 K на аукционе InAsta - 8 февраля 2024
ПродавецInAsta
Дата8 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьAU53
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе cgb.fr - 27 апреля 2021
Продавецcgb.fr
Дата27 апреля 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе iNumis - 6 октября 2020
ПродавецiNumis
Дата6 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе iNumis - 24 ноября 2019
ПродавецiNumis
Дата24 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе Numimarket - 23 сентября 2019
ПродавецNumimarket
Дата23 сентября 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе Rauch - 15 сентября 2018
ПродавецRauch
Дата15 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе iNumis - 11 октября 2016
ПродавецiNumis
Дата11 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе Numis.be - 24 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата24 ноября 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе Numis.be - 24 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата24 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1867 K на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1867 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1867 года "Тип 1866-1870" с буквами K составляет 810 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1867 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1867 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1867 года со знаком K?

Для продажи 1 франк 1867 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

