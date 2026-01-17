5 франков 1867 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC6,586,442
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал5 франков
- Год1867
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Maison Palombo за 8500 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1867 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1867 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 70 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1867 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1867 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1867 года со знаком A?
Для продажи 5 франков 1867 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.