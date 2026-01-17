flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1867 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1867 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1867 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC6,586,442

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:70 USD
График аукционных продаж 5 франков 1867 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (229)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1867 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Maison Palombo за 8500 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Aste - 7 января 2026
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Aste - 7 января 2026
ПродавецAste
Дата7 января 2026
СохранностьAU
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата17 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Karamitsos - 14 декабря 2025
ПродавецKaramitsos
Дата14 декабря 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Wójcicki - 25 ноября 2025
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Wójcicki - 25 ноября 2025
ПродавецWójcicki
Дата25 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Katz - 23 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата23 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе AURORA - 20 ноября 2025
ПродавецAURORA
Дата20 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Numismática Leilões - 20 ноября 2025
ПродавецNumismática Leilões
Дата20 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе BAC - 18 ноября 2025
ПродавецBAC
Дата18 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Tauler & Fau - 30 октября 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата30 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Rauch - 5 октября 2025
ПродавецRauch
Дата5 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Rio de la Plata - 19 сентября 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата19 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 сентября 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Bertolami - 17 сентября 2025
ПродавецBertolami
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1867 A на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
Франция 5 франков 1867 A на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата21 января 2026
СохранностьXF
К аукциону
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата21 января 2026
СохранностьVF
К аукциону
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Aureo & Calicó - 29 января 2026
ПродавецAureo & Calicó
Дата29 января 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1867 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1867 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 70 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1867 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1867 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1867 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1867 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1867 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 5 франковНумизматические аукционы