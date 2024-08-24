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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1867 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1867 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1867 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Olivier Goujon Numismatique

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,006,173

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1867 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1250 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 4200 CHF. Торги состоялись 7 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Olivier Goujon - November 23, 2021
Продавец Olivier Goujon
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Heritage - June 24, 2021
Франция 5 франков 1867 A на аукционе Heritage - June 24, 2021
Продавец Heritage
Дата 24 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1867 A на аукционе cgb.fr - June 15, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1867 A на аукционе Via - March 26, 2021
Продавец Via
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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