Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1867 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Olivier Goujon Numismatique
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,006,173
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1867 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1250 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 4200 CHF. Торги состоялись 7 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность AU55
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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