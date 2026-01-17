flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1867 года K "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1867 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1867 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,691,729

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1867 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (15)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1867 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1398 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 380 EUR. Торги состоялись 12 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS64 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьMS62
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе iNumis - 2 ноября 2021
ПродавецiNumis
Дата2 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе InAsta - 8 октября 2020
ПродавецInAsta
Дата8 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе Monnaies d'Antan - 17 мая 2014
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 мая 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1867 K на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1867 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1867 года "Тип 1864-1869" с буквами K составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1867 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1867 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1867 года со знаком K?

Для продажи 50 сантимов 1867 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

