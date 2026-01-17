flag
2 франка 1867 года K "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1867 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1867 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,831,119

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1867
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:360 USD
График аукционных продаж 2 франка 1867 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (8)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1867 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе MDC Monaco за 950 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1867 K на аукционе Olivier Goujon - 5 февраля 2024
ПродавецOlivier Goujon
Дата5 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 2 франка 1867 K на аукционе FEYDEAU BOURSE - 22 апреля 2021
ПродавецFEYDEAU BOURSE
Дата22 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1867 K на аукционе Aureo & Calicó - 21 апреля 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франция 2 франка 1867 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1867 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1867 K на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1867 K на аукционе V. GADOURY - 14 ноября 2015
ПродавецV. GADOURY
Дата14 ноября 2015
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 2 франка 1867 K на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1867 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1867 года "Тип 1866-1870" с буквами K составляет 360 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1867 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1867 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1867 года со знаком K?

Для продажи 2 франка 1867 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
