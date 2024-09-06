Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1867 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,204,755
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1867
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1867 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 5374 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1610 USD. Торги состоялись 18 апреля 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 141 EUR
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 5 июля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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