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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1867 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1867 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1867 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,204,755

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1867
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1867 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 5374 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1610 USD. Торги состоялись 18 апреля 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • SINCONA (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (3)
  • Veilinghuis de Ruiter (2)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (2)
  • Warin Global Investments (1)
Франция 10 франков 1867 A на аукционе Aurea - May 30, 2024
Продавец Aurea
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 4400 CZK
Франция 10 франков 1867 A на аукционе Numisma - Portugal - February 28, 2024
Продавец Numisma - Portugal
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 141 EUR
Франция 10 франков 1867 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе cgb.fr - December 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе cgb.fr - April 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 11, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 11, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Warin Global Investments - July 5, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 5 июля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе Bertolami - May 3, 2020
Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1867 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1867 A на аукционе Heritage Eur - November 14, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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